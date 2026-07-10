Poslednja sahrana obavljena je u molitvenoj sali u hramu Imama Reze u Mešhedu, nakon što je kovčeg nošen oko groba Imama Reze kao deo pogrebnih obreda, prenosi Press TV.

Pogrebna molitva nad njegovim telom održana je u dvorištu hrama, nakon čega je usledila privatna ceremonija oproštaja za Hamneijevu porodicu.

Nakon sahrane, Iranci i muslimani iz celog sveta obavili su molitvu za njega. Molitvu za pokojnike predvodio je najstariji sin pokojnog ajatolaha Sejed Mostafa Hamnei, koji je obavio ritualne molitve nad telima.

Kako navodi Press TV, tokom povorke koja je pratila Hamneijevo telo, mogli su se čuti slogani "smrt Americi" i "smrt Izraelu". Ajatolah Ali Hamnei ubijen je zajedno sa nekoliko članova svoje porodice 28. februara, na dan početka rata koji su protiv Irana pokrenule SAD i Izrael.

Među poginulima su bili supruga novog vođe, ajatolaha Sejeda Modžtabe Hamneija, zet pokojnog vođe, ćerka i njegova 14-mesečna unuka, podseća Press TV.

Hamneijev sin Modžtaba preuzeo je dužnost vrhovnog vođe, ali se od tada nije pojavio u javnosti, a takođe nije prisustvovao ni pogrebnim ceremonijama.

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