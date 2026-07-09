Privatna ceremonija sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija počela je večeras u Mešhedu na severoistoku zemlje, nakon višednevnih komemoracija i pogrebnih ceremonija u Iranu i Iraku, čime se završava višednevni period žalosti.

Nakon pogrebne povorke i komemorativnih događaja koji su počeli 3. jula, iranska državna televizija prekinula je večeras prenos iz mauzoleja u Mešhedu, gde će Hamnei biti sahranjen i prikazuje vernike koji napuštaju to mesto.

Završene su i poslednje javne molitve, a privatnoj ceremoniji sahrane prisustvuje samo manji broj ljudi. Ajatolah Ali Hamnei poginuo je 28. februara u prvim napadima SAD i Izraela, kojima je započet rat sa Iranom.

Višednevni ispraćaj Hamneija je počeo u petak u teheranskom hramu Imama Homeinija Mosala, gde su strani zvaničnici i verske ličnosti odali počast vrhovnom vođi. Ceremonija je nastavljena u subotu i nedelju javnim oproštajem i pogrebnim molitvama, a u ponedeljak su milioni Iranaca ispunili ulice Teherana dok je pogrebna kolona prolazila kroz prestonicu pre nego što je ispraćaj nastavljen u gradu Komu u utorak.

Komemoracije su potom nastavljene u sredu u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali, pre nego što su posmrtni ostaci Hamneija vraćeni u Mašhad, gde će ajatola Hamnei danas biti sahranjen. Hamneijev sin Modžtaba preuzeo je dužnost vrhovnog vođe, ali se od tada nije pojavio u javnosti, a takođe nije prisustvovao ni pogrebnim ceremonijama, navodi Skaj njuz.