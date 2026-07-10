Imaćemo priliku da čujemo koji su najnoviji trendovi u lečenju i koliko je važna razmena iskustava medicinskih radnika i usavršavanje, ali i saznati u kojoj meri se srpski lekari vraćaju u svoju otadžbinu. Očekuju nas i životne priče lekara koji su ceo svoj radni vek proveli brinući o zdravlju pacijenata.

Profesor dr Zoran Todorović, predsednik Srpskog kraljevskog medicinskog udruženja, poručio je gledaocima da je najvažnije da čovek neprestano ulaže u sebe i svoje znanje i da voli svoj poziv, ali i apelovao na mlađe kolege da ljubav i humanost budu na čelu vrednosti neophodnih za ovaj poziv.