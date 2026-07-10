Snimci izbliza iz Zone 51 ponovo pokreću spekulacije: Da li je ovo prvi pogled na američki lovac F-47 šeste generacije?

Video nepoznatog vojnog aviona, koji je navodno snimljen u blizini jako čuvane baze Zona 51, ponovo je pokrenuo diskusije među vojnim analitičarima i stručnjacima za avijaciju, piše specijalizovani vojni portal TWZ. Mnogi veruju da bi mogao da prikazuje prototip američkog lovca Boing F-47 šeste generacije, koji se razvija u okviru programa „Sledeća generacija vazdušne dominacije“ (NGAD).

Video je objavio Jutjub kanal Project Fear početkom juna, a privukao je posebnu pažnju zbog neobičnog izgleda letelice.

Prema TWZ-u,, avion ima izdužen nos, velika prednja kontrolna krila i snažno zakrivljena glavna krila unazad. Ovaj dizajn je iznenadio neke stručnjake jer se značajno razlikuje od prethodnih koncepata koje su američko ratno vazduhoplovstvo i proizvođači prikazivali godinama.

Portal „War Zone“ razgovarao je sa Daroldom Kamingsom, iskusnim vazduhoplovnim inženjerom koji je učestvovao u razvoju eksperimentalnog lovca YF-23 „Crna udovica“, glavnog konkurenta budućem F-22 Raptoru. Prema njegovoj proceni, izgled letelice ukazuje na to da su konstruktori morali da pronađu kompromis između što nižeg mogućeg radarskog odraza, velikog dometa i vrhunskih letnih mogućnosti.

Kamings ističe da svaki detalj strukture, od položaja stajnog trapa do veličine kapsula sa oružjem, utiče na radarski odraz letelice. Cilj je da se letelica projektuje tako da pri nadzvučnim brzinama stvara što manji otpor vazduha, ali i da ostane što teže otkrivana neprijateljskim radarima.

Posebnu pažnju privukla su krila, koja, prema dostupnim snimcima, imaju izražen ugao penjanja i moguće spuštene vrhove. Izgled je podsetio stručnjake na Boingov eksperimentalni demonstrator „Ptica grabljivica“, koji je takođe testiran u Zoni 51 1990-ih.

Međutim, Kamings smatra da je važnija činjenica da letelica verovatno nema klasične vertikalne stabilizatore repa. Njihovo uklanjanje značajno smanjuje radarski odraz, a stabilnost letelice može se nadoknaditi modernim sistemima za kontrolu potiska motora.

„Svaki spoj površina je potencijalni izvor radarskog odraza. Ako možete potpuno eliminisati repne površine, dobijate značajnu prednost u prikrivenosti“, objasnio je.

Dizajniran za takozvano superkrstarenje?

Stručnjaci procenjuju da je novi avion prvenstveno dizajniran za dugotrajni nadzvučni let, ili takozvano superkrstarenje, bez uključivanja motora sa dodatnim sagorevanjem. To je sposobnost po kojoj je F-22 poznat i smatra se jednim od ključnih zahteva za njegovog naslednika.

Američko ratno vazduhoplovstvo je prošle godine objavilo da bi F-47 trebalo da dostigne brzinu veću od 2 Maha i da ima borbeni radijus veći od 1.000 nautičkih milja, što bi ga učinilo lovcem sa najvećim dometom u istoriji američkog vazduhoplovstva.

Iako autentičnost snimka iz blizine Zone 51 nije zvanično potvrđena, preovlađujuće mišljenje među vojnim analitičarima je da je prikazana letelica vrlo verovatno jedan od prototipova F-47 ili letelica direktno povezana sa tajnim programom razvoja američkih lovačkih aviona sledeće generacije.

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