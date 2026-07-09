Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo razbojništvo i uhapsili S. U. (41) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo delo.

Sumnja se da je on, u ponedeljak, uz pretnju nožem, u prodavnici u Novom Sadu od radnice oduzeo novac od pazara.

Efikasnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.