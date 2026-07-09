Jedan naizgled običan matematički zadatak iz zbirke za prvi razred osnovne škole izazvao je pravu buru na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je potpuno primeren uzrastu i da podstiče razvoj logičkog razmišljanja, drugi tvrde da je previše zahtevan za decu koja su tek zakoračila u školske klupe.

Rasprava je započela na Fejsbuk stranici "Matematika potpuno riješeni zadaci", nakon što je jedna korisnica objavila fotografiju zadatka i postavila pitanje koje je za kratko vreme privuklo stotine komentara.

„Neki roditelji tvrde da ovo nije zadatak za prvi razred osnovne škole. Šta vi mislite?“, glasilo je pitanje koje je pokrenulo lavinu reakcija.

Jedni kažu da je zadatak sasvim normalan

Veliki broj roditelja smatra da u zadatku nema ničeg spornog i da je potpuno u skladu sa gradivom koje prvaci obrađuju tokom školske godine.

Jedna majka napisala je da je njeno dete upravo završilo prvi razred i da su slični zadaci bili redovan deo nastave, naročito nakon što su učili o novcu i osnovnim računskim operacijama.

Druga korisnica smatra da problem nije matematika, već razumevanje pročitanog teksta.

– Kao majka đaka prvaka mogu da kažem da je zadatak primeren uzrastu. Gradivo koje mu prethodi predstavlja dobar uvod, a to što neka deca imaju poteškoće sa čitanjem i razumevanjem pročitanog sasvim je drugo pitanje – napisala je.

Drugi smatraju da je ipak pretežak

S druge strane, brojni roditelji ocenjuju da ovakav tip zadataka nije prilagođen svoj deci, posebno onima koji tek savladavaju čitanje.

Po njihovom mišljenju, učenici prvog razreda trebalo bi da dobijaju zadatke koje mogu samostalno da reše, bez pomoći roditelja ili nastavnika.

Jedna korisnica istakla je da deca dolaze u školu sa veoma različitim predznanjem i da nije opravdano dodatno ih opterećivati složenijim tekstualnim zadacima.

– Ne vidim potrebu da ih zbunjujemo već u prvom razredu – navela je.

Još jedna učesnica rasprave smatra da ovakvi zadaci jesu prikladni, ali ne za svu decu.

– Nisu svi zadaci za svakoga. Zato postoje različiti nivoi. Ovo je zadatak za učenike koji već dobro čitaju sa razumevanjem i umeju logički da razmišljaju – napisala je.

Gde je zapravo problem?

Ova rasprava još jednom je otvorila pitanje šta bi učenici prvog razreda trebalo da znaju i koliko školski zadaci treba da budu zahtevni.

Dok jedni veruju da upravo ovakvi zadaci razvijaju logiku, samostalno razmišljanje i sposobnost rešavanja problema, drugi smatraju da bi gradivo trebalo više prilagoditi deci koja tek usvajaju osnovne veštine čitanja i računanja.

Jedno je sigurno – matematički zadatak iz školske zbirke izazvao je mnogo više od običnog računanja. Pokrenuo je raspravu o tome kako danas izgleda nastava, šta se očekuje od najmlađih učenika i gde je granica između korisnog izazova i prevelikog opterećenja.