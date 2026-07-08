Otrovna riba-zec stigla i do Jadrana: Objavljena mapa koja pokazuje tačne lokacije gde je primećena u Grčkoj (foto)

Lagocefalus je rasprostranjen u tropskim vodama Indijskog i Tihog okeana, dok se poslednjih godina ubrzano proširio i na zapadni Mediteran. Prisutan je duž obala Izraela, južne Turske i Kipra.

U Grčkoj je prvi put zabeležen na jugoistoku zemlje, pre svega u okolini Rodosa, Krita i Dodekaneza. Danas je prisutan gotovo širom Egejskog mora, kao i u brojnim delovima Jonskog mora.

Tokom 2026. godine njegovo širenje u grčkim vodama značajno je intenzivirano. Prema podacima Helenskog centra za istraživanje mora (HCMR), reč je o izuzetno prilagodljivoj vrsti koja ima veoma malo prirodnih predatora.

Zbog toga uspešno potiskuje autohtone vrste u borbi za hranu i nanosi veliku štetu profesionalnim ribarima uništavajući ribarske mreže i drugu opremu.

Na inicijativu ribara sa Rodosa, 20. juna 2026. godine počelo je Prvo panhelensko otvoreno ribolovno takmičenje u lovu na ribu-zec, sa ciljem smanjenja brojnosti ove invazivne vrste. Predviđeno je da takmičenje traje 70 dana.

Istovremeno, Ministarstvo ruralnog razvoja i hrane priprema akcioni plan kojim je predviđen pilot-program ciljanog izlova ribe-zec od strane profesionalnih priobalnih ribara, uz finansijske podsticaje za njihovo učešće.

Plan podrazumeva naučno praćenje širenja vrste, sistematsko evidentiranje ulova, identifikaciju područja u kojima se riba najviše koncentriše, kao i izradu procedura za bezbedno upravljanje prikupljenom biomasom.