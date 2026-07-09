Finski trgovački lanac Kesko pokrenuo je internu istragu nakon što su se na snimcima sa pogrebne povorke ajatolaha Alija Hamneija u iračkom gradu Karbali pojavila vozila sa oznakama koje podsećaju na vizuelni identitet maloprodajnog lanca K Group.

Snimci izazvali reakciju kompanije

Na video-snimku agencije Rojters vidi se rashladni kamion oko kojeg su okupljeni ljudi koji prisustvuju pogrebnoj ceremoniji. Nakon otvaranja zadnjih vrata vozila, iz unutrašnjosti izlazi para, dok muškarci obučeni u crno iznose metalni kovčeg prekriven iranskom zastavom.

Prema navodima Rojtersa, u kovčegu se nalazilo telo Hamneija.

Nakon što su snimci postali dostupni javnosti, kompanija Kesko saopštila je da nema nikakvu direktnu vezu sa vozilom koje se vidi na snimku.

Kako prenosi Helsinki Times, iz kompanije navode da ne poseduju sopstveni vozni park za transport robe, već koriste usluge logističkih partnera.

Prema njihovoj proceni, moguće je da je jedan od prevoznika prodao kamion, a da prethodno nije uklonio oznake K Groupa, iako je to predviđeno ugovorima koje imaju sa partnerima.

Višednevna pogrebna ceremonija

Prema navodima iz dostavljenog teksta, Hamnei je poginuo 28. februara u vazdušnim napadima koje su, kako se tvrdi, izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Njegova pogrebna ceremonija započela je u Iranu, a zatim je nastavljena u iračkim svetim gradovima Nadžafu i Karbali, koji imaju veliki značaj za šiitske muslimane.

U Nadžafu su hiljade ljudi ispratile kovčeg uz povike podrške Iranu i parole usmerene protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Tokom ceremonije istaknute su iranske i iračke zastave, kao i zastave proiranskih iračkih milicija.

Nakon obreda u Iraku, kovčeg je vraćen u Iran, gde je planirana sahrana u Mašhadu, jednom od najsvetijih gradova u zemlji.

Pogrebnoj ceremoniji prisustvovali su i iranski predsednik Masud Pezeškijan, kao i komandanti Korpusa islamske revolucionarne garde.

Šta to znači?

Najveću pažnju javnosti nije privukla samo pogrebna ceremonija, već i rashladni kamion sa oznakama koje podsećaju na vizuelni identitet finskog trgovačkog lanca. Kompanija Kesko tvrdi da nema nikakvu povezanost sa vozilom i sprovodi internu istragu kako bi utvrdila kako su se njena obeležja našla na kamionu.

Šira slika

Veliki međunarodni događaji često privuku pažnju zbog neočekivanih detalja koji postanu tema na društvenim mrežama. U ovom slučaju fokus se, pored same ceremonije, prebacio i na poreklo vozila koje se pojavilo u pogrebnoj povorci, zbog čega je finska kompanija pokrenula internu proveru.

Izvor: Reuters, Helsinki Times, Jutarnji.hr