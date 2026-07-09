Kažu da se život ne menja samo velikim odlukama, već i sposobnošću da prepoznamo prilike kada nam se ukažu. Psiholozi već godinama ukazuju na to da su ljudi koji prihvataju nova iskustva otvoreniji za učenje, lakše razvijaju samopouzdanje i brže stiču veštine koje oblikuju njihov profesionalni i lični put. Upravo zato najveće prilike retko dolaze kao sigurna obećanja. Najčešće se pojave kao poziv da napravimo prvi korak. Ekspo je jedna od tih prilika. Ne samo zato što je reč o najvećem međunarodnom događaju koji će Srbija organizovati, već zato što za hiljade mladih ljudi može da postane iskustvo koje će ih pratiti mnogo duže nego što će trajati sama izložba.

Kada se pomene volontiranje, mnogi prvo pomisle na nesebičnu pomoć i doprinos zajednici. I to jeste njegova suština. Ali danas je volontiranje na Svetskim izložbama postalo mnogo više od toga. Promena je postala najvidljivija na Eskpu 2020 u Dubaiju. Program je okupio više od 30.000 volontera iz 135 zemalja, a za mnoge od njih to nije bilo samo volontiranje. Bila je to prilika da steknu međunarodno iskustvo, upoznaju ljude iz celog sveta i razviju veštine koje će kasnije oblikovati njihovu karijeru. Svakog dana radili su u multikulturalnom okruženju, komunicirali sa ljudima različitih nacionalnosti i učili kako funkcioniše organizacija jednog od najvećih svetskih događaja. Za mnoge je upravo to iskustvo postalo početak novih profesionalnih prilika i međunarodnih saradnji. Danas poslodavci sve više cene upravo takva iskustva. Komunikacija, timski rad, snalažljivost, interkulturalne kompetencije i sposobnost brzog rešavanja problema više nisu samo poželjne osobine, one su preduslov za uspešno poslovanje u savremenom svetu.

Slično se dogodilo i u Japanu. Za Ekspu 2025 u Osaki prijavilo se više od 55.000 ljudi, iako je organizatorima bilo potrebno 30.000 volontera. Taj podatak najbolje pokazuje kako mladi danas doživljavaju ovakve prilike. Za mnoge Japance Ekspo nije bio samo događaj. Bio je prilika da svet dođe u njihov grad. Da upoznaju različite kulture, steknu nova prijateljstva i steknu iskustvo za koje bi inače bile potrebne godine putovanja.

Ista prilika danas je pred mladima u Srbiji. Više od 7.000 ljudi već se prijavilo da postane deo Ekspo 2027 Beograd, prepoznajući da je ovo mnogo više od volontiranja. To je prilika da se bude domaćin sveta, steknu nova znanja, upoznaju ljudi iz različitih kultura i ponese iskustvo

koje ostaje za ceo život. Svako od nas tokom života dobije nekoliko prilika koje mogu da promene njegov put. Razlika je samo u tome da li ih prepoznamo na vreme.

Ako i vi želite da budete deo generacije koja će svet dočekati u Beogradu, sada je pravi trenutak. Izaberite jednu od 48 različitih pozicija u okviru programa „Plejmejkeri“, pronađite ulogu koja najbolje odgovara vašim interesovanjima i veštinama i prijavite se. Možda je upravo ovo prilika koja će obeležiti vaš lični i profesionalni put. Volonterska platforma dostupna je na adresi https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/, kao i preko zvaničnog sajta i društvenih mreža Ekspo 2027. Prijave su otvorene za sve zainteresovane punoletne građane iz Srbije i inostranstva, kao i za one koji će do 15. aprila 2027. godine imati navršenih 18 godina. Za dodatne informacije dostupan je kontakt centar Ekspa 2027 Beograd na broj 011 2027 555. Sve informacije o programu Ekspo Plejmejkeri dostupne su i putem Instagram i TikTok naloga Expo Playmakers, kao i putem imejl adrese playmakers@expobelgrade2027.org.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.