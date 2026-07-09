Sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Jair Netanjahu, promenio je ime i prezime i sada se vodi kao Jonatan Hon, objavio je izraelski list Haaretz. Prema navodima tog lista, promena je uočena u zvaničnim dokumentima koji se odnose na poreske prijave.

Novo ime pojavilo se u zvaničnim dokumentima

Kako piše Haaretz, potvrde o poreskim odbicima iz decembra 2024. godine bile su izdate na ime Jair Netanjahu, dok se u dokumentima iz ove godine isti identifikacioni podaci pojavljuju pod novim imenom – Jonatan Hon.

List navodi da se u dokumentaciji pojavljuje i adresa "Balfour 0", za koju tvrdi da je izmišljena.

Jair Netanjahu je i ranije na društvenim mrežama koristio prezime Hoon. Reč je o prezimenu koje je nekada nosio njegov deda po majci Šmuel, otac Sare Netanjahu, pre nego što je porodica promenila prezime u Ben Arci.

Promene prezimena nisu novost u porodici Netanjahu

Promena imena dolazi u trenutku kada se prezime Netanjahu nalazi u centru brojnih političkih i pravnih kontroverzi.

Benjamin Netanjahu suočava se sa međunarodnim pritiscima, dok je Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Istovremeno, protiv njega se u Izraelu vode i tri odvojena sudska postupka zbog optužbi za korupciju.

I Jair Netanjahu prethodnih godina bio je predmet pažnje javnosti zbog svojih aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i zbog ranijih kontroverzi.

Godine 2018. izraelska televizija objavila je snimak na kojem se ispred jednog striptiz kluba hvali da je njegov otac omogućio realizaciju višemilijarderskog gasnog sporazuma koji je, kako je tvrdio, koristio jednom izraelskom tajkunu.

Kasnije je njegovo ime povezivano sa različitim poslovnim projektima u SAD, uključujući i one za koje su mediji navodili da imaju veze sa organizacijama krajnje desnice.

Promena prezimena nije neuobičajena ni među ostalim članovima porodice Netanjahu. Prema pisanju Haaretza, njegov brat Avner pre nekoliko godina promenio je prezime u Avi Segal i pod tim imenom kupio stan u Oksfordu u Engleskoj vredan 502.000 funti, koji je, prema navodima izraelskih medija, plaćen gotovinom.

Segal je devojačko prezime njihove bake po ocu, dok je i Benjamin Netanjahu tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama osamdesetih godina koristio ime Ben Nitai, navodeći kasnije da je tada razmatrao mogućnost trajnog preseljenja u Ameriku.

Tradicija promena prezimena traje generacijama

Promene prezimena u porodici sežu još u vreme Netanjahuovog oca Bencija Mileikovskog, koji je po dolasku iz Poljske u tadašnju mandatnu Palestinu promenio prezime u Netanjahu.

Sličnu praksu sledili su i brojni izraelski političari tokom 20. veka. Prvi izraelski premijer David Ben Gurion rođen je kao David Gruen, Moše Šaret kao Moše Šertok, Levi Eškol kao Levi Jicak Školnik, Golda Meir kao Golda Mabovič, Jicak Šamir kao Jicak Jezernicki, Šimon Peres kao Šimon Perski, Ehud Barak kao Ehud Brog, dok je Ariel Šaron rođen kao Arik Šajnerman.

Prema pisanju izraelskih medija, promena imena i prezimena Jaira Netanjahua predstavlja još jedan u nizu sličnih poteza unutar porodice Netanjahu. Razlozi za ovu odluku nisu zvanično saopšteni.

Promene prezimena među pojedinim izraelskim političkim liderima i njihovim porodicama nisu neuobičajena pojava i prisutne su još od prve polovine prošlog veka. Motivi su tokom vremena bili različiti – od prilagođavanja novom okruženju do ličnih ili bezbednosnih razloga, a u pojedinim slučajevima i radi veće privatnosti.

Izvor: Haaretz