Britanska turistkinja i aktivistkinja Alis Čepmen, doživela je seksualno uznemiravanje tokom posete Bosni i Hercegovini, prenose mediji.

Kako je predtavljen na njenom Instagram profilu, Čepmen je stopirala blizu Mostara kada ju je napastvovao stariji muškarac. Video snimak incidenta videlo je više od 2,5 miliona ljudi za samo tri sata.

Nakon što je platforma brzo uklonila video, Čepmen je objavila fotografije i detaljno opisala ceo incident.

Na snimku se vidi kako je nepoznati čovek uvodi u vozilo, a ubrzo nakon toga počinje neprimereno da joj dodiruje grudi.

Čepmen je uspela da se odbrani i izađe iz vozila, jasno mu govoreći da to ne bi trebalo da radi.

Čepmen je priznala da joj je bilo izuzetno teško da podeli video.

- Iskreno, više sam se plašila da objavim video na mreži nego da doživim sam napad. Kada je video tako brzo obrisan, osećala sam se kao da mi je oduzet deo dostojanstva. Trebalo mi je mnogo hrabrosti da ga objavim, a onda je jednostavno nestao, rekla je Čepmen.

Naglašava da je odlučila da podeli video sa ukazivanja na problem mizoginije.

- Jedan od najvećih problema u pokušaju da se objasni mizogino nasilje onima koji ga poriču jeste to što vrlo često postoji malo ili nimalo dokaza. Imala sam čvrste, nepobitne dokaze, što je retko, i mislim da je to ono što je mnoge šokiralo. Želela sam da ih šokira, jer sam želela da shvate da je muško nasilje nad ženama stvarno, objašnjava Čepmen.

Dodala da je svesna rizika koje autostopiranje donosi, ali naglašava da su problem muškarci koji veruju da imaju pravo na ženska tela.

- Ja sam žrtva, što znači da ništa nije objavljeno bez moje saglasnosti. Uz video sam napisala veoma opsežan i argumentovan tekst u kojem sam pozvala muškarce da podrže žene, govorila o ženskim pravima, podigla svest o mizoginiji i pokušala da podstaknem druge žene da se upuste u sopstvene avanture i dožive promene koje žele da vide u svetu- zaključila je Čepmen.