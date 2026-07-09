Većina ljudi nije ni svesna svoje stvarne inteligencije, zbog čega ona ostaje nedovoljno iskorišćena.

Ovo je pet znakova da imate izvanrednu inteligenciju

- Anksioznost: Studije su pokazale da je što je veći stepen anksioznosti, to je veći IQ. Ovi ljudi imaju veću sposobnost snalažljivosti i sklonosti ka verbalnoj komunikaciji

- Zabavni ste: Nauka kaže da ljudi koji su duhoviti i skloni izmišljanju šala imaju izražen apstraktni način razmišljanja, a to je karakteristika osoba izrazito visoke inteligencije

- Rano ste naučili da čitate: Studije su pokazale da deca koja su rano naučila da čitaju imaju izrazito veliki IQ

- Levoruki ste: Iako nije nađen razlog, dokazano levoruki ljudi imaju viši stepen inteligencije od desnorukih jer imaju razvijeniji divergentni način razmišljanja, a to je naročito prisutno kod muškaraca

- Muzičko obrazovanje: Dokazano je da sviranje instrumenata i slušanje muzike povećava verbalnu inteligenciju i motoriku što veoma utiče na sticanje samokontrole. Istraživanja su pokazala da deca koja su imala časove muzike i vizuelnih umetnosti uspela da poboljšaju svoju komunikaciju za 90 odsto