Upravo taj prizor postao je zaštitni znak ostrva poput Mikonosa, Santorinija, Parosa i Naksosa, ali malo ko zna da ovaj prepoznatljiv izgled nije nastao zbog estetike.

Iza jedne od najlepših slika Mediterana kriju se sasvim praktični razlozi, koji su stanovnicima ostrva nekada olakšavali svakodnevni život.

Bela boja nije izabrana slučajno

Kuće na većini grčkih ostrva građene su od lokalnog kamena, koji je uglavnom imao tamniju, zemljanu nijansu.

Takva površina lako je upijala sunčevu toplotu, pa su se kuće tokom leta veoma zagrevale. U uslovima visokih temperatura, bez klima-uređaja i savremenih sistema za hlađenje, život u njima često je bio veoma težak.

Zbog toga su stanovnici počeli da premazuju spoljne zidove belim krečom.

Bela boja odbija veliki deo sunčevih zraka i manje se zagreva, pa unutrašnjost kuća ostaje prijatnija čak i tokom najtoplijih dana. Ono što je počelo kao praktično rešenje, vremenom je preraslo u tradiciju koja traje do danas.

A zašto baš plava?

Ni plava boja nije slučajno postala zaštitni znak grčkih ostrva.

Nekadašnji ribari i pomorci često su koristili boju koja im je ostajala nakon farbanja brodova. Upravo je plava bila najrasprostranjenija i najlakše dostupna.

Pravila se od mešavine kreča i posebnog plavog pigmenta koji se koristio i za održavanje domaćinstava, pa je predstavljala najjeftinije i najpraktičnije rešenje za vrata, prozore i ograde.

Vremenom su upravo te dve boje postale simbol grčkih ostrva i prizor koji danas prepoznaju milioni turista širom sveta.

Jedan zakon učinio ih je obaveznim

Tokom šezdesetih godina prošlog veka grčke vlasti odlučile su da dodatno učvrste ovaj prepoznatljiv izgled ostrvskih naselja.

U želji da podstaknu nacionalni identitet i stvore jedinstvenu sliku zemlje, uvedena su pravila prema kojima su kuće na pojedinim ostrvima morale da budu okrečene u belo, dok su detalji poput vrata, prozora i ograda farbani u plavo.

Iako su propisi danas znatno blaži, većina stanovnika nastavila je da neguje ovu tradiciju.

Danas su simbol Grčke

Prepoznatljive bele kuće sa plavim detaljima odavno su postale jedan od najjačih turističkih simbola Grčke.

Milioni posetilaca svake godine upravo zbog tog jedinstvenog izgleda obilaze Santorini, Mikonos i druga ostrva, fotografišući prizore koji su postali sinonim za letovanje na Egejskom moru.

Iako danas ove boje predstavljaju zaštitni znak grčkog turizma, njihovo poreklo podseća da su nastale iz potrebe ljudi da se lakše izbore sa letnjim vrućinama, a tek kasnije postale deo tradicije i identiteta cele zemlje.