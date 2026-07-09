Tramp je tu izjavu dao tokom sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u turskoj prestonici Ankari, na marginama samita NATO-a.

"Imali smo 111 raketa koje je ispalila Islamska Republika Japan", rekao je Tramp.

On je zatim dodao da su rakete bile ispaljene na nosač aviona „Abraham Linkoln“ u periodu od jednog sata i da su sve bile presretnute.

Američka mornarica je rasporedila 19 brodova u vodama oko Irana. Među njima su dva nosača aviona – USS „Linkoln“ i USS „Džordž H. V. Buš“ – kao i amfibijski jurišni brod sa više od 1.000 marinaca, 14 razarača, jedna krstarica i brod za ekspedicione pomorske operacije.

Japan i Sjedinjene Američke Države su dugogodišnji bezbednosni saveznici i poslednjih godina produbljuju saradnju u suočavanju sa pretnjama zemalja poput Kine i Severne Koreje. Japan je takođe održavao prijateljske odnose sa Iranom, prenosi South China Morning Post.