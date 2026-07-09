U želji da smanje račune za električnu energiju, mnogi građani biraju najkraće programe na veš mašini, uvereni da kraće pranje automatski znači i manju potrošnju struje. Međutim, stručnjaci za belu tehniku upozoravaju da je upravo to jedna od najčešćih zabluda.

Brzi programi pranja namenjeni su prvenstveno za osvežavanje odeće koja nije vidljivo zaprljana, a ne za svakodnevno pranje većih količina veša. Da bi u kratkom vremenu postigli željeni rezultat, ovi programi moraju brzo da zagreju vodu i intenzivnije okreću bubanj, što zahteva veću potrošnju električne energije.

Zašto Eko program troši manje struje?

Za razliku od brzih ciklusa, moderni modeli veš mašina imaju Eko program, koji traje znatno duže, ali može da potroši i nekoliko desetina procenata manje električne energije.

Razlog je jednostavan – Eko program koristi nižu temperaturu vode, dok se efikasnost pranja postiže dužim namakanjem i sporijim, manje intenzivnim okretanjem bubnja. Na taj način smanjuje se opterećenje grejača, koji je jedan od najvećih potrošača električne energije u veš-mašini.

Kada koristiti Eko program?

Eko program je najbolji izbor za svakodnevno pranje garderobe koja nije izrazito zaprljana. Pogodan je za:

pamučnu odeću za svakodnevno nošenje,

majice i sportsku garderobu,

peškire i posteljinu bez tvrdokornih mrlja.

Ako se veš-mašina koristi nekoliko puta nedeljno, redovna upotreba Eko programa može doneti primetne uštede na računima za električnu energiju tokom godine.

Kako dodatno smanjiti potrošnju struje i vode?

Pored izbora odgovarajućeg programa, stručnjaci savetuju i nekoliko jednostavnih navika koje mogu doprineti manjoj potrošnji energije i vode.

Mašinu bi trebalo uključivati tek kada je bubanj optimalno popunjen, ali ne i pretrpan, jer prevelika količina veša otežava pranje i dodatno opterećuje motor.

Kada god je moguće, preporučuje se pranje na 30 umesto na 40 stepeni, jer se na taj način može uštedeti gotovo polovina energije potrebne za zagrevanje vode.

Važno je i da ne koristite više deterdženta nego što je preporučeno. Višak pene primorava mašinu da pokrene dodatne cikluse ispiranja, što povećava potrošnju vode i električne energije bez stvarne koristi za kvalitet pranja.