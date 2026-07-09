Letovanje u Grčkoj za mnoge znači uživanje u tavernama, morskim specijalitetima i dugim ručkovima uz more. Međutim, jedan snimak koji poslednjih dana kruži društvenim mrežama pokazao je potpuno drugačiji prizor i izazvao žestoku raspravu.

Na videu se vidi porodica za koju se tvrdi da je iz Bugarske kako usred plaže seče sirovo meso, pali plinski rešo i u tiganju sprema ručak, svega nekoliko metara od kupača.

Uz objavu je navedeno da mnogi turisti iz Bugarske, umesto da jedu u restoranima, sami kuvaju na plaži kako bi uštedeli novac.

Naravno, komentari su se odmah podelili.

Jedni smatraju da u tome nema ničeg spornog.

- Zdravije, ukusnije i mnogo jeftinije, napisao je jedan korisnik.

- Pametno. Zašto bih davao novac restoranima kada mogu sam da spremim ručak?, dodao je drugi.

Ipak, mnogo je više bilo onih kojima se ovakav prizor nije dopao.

- Nije problem što nose svoju hranu, već što kuvaju na plaži. Miris smeta ljudima koji su došli da se kupaju i odmaraju. Takve stvari mogu da rade u apartmanu ili na mestu gde neće uznemiravati druge, glasi jedan od komentara.

Drugi su podsetili da nije sporno poneti sendviče ili gotov ručak, ali da je priprema hrane na samoj plaži već pitanje kulture i poštovanja prema ostalim kupačima.

- Ako već želite roštilj ili kuvanje, udaljite se od ležaljki i obavezno pokupite smeće za sobom. To je minimum, napisao je jedan korisnik.

Bilo je i onih koji tvrde da ljudi sa snimka čak nisu ni Bugari, već da govore grčki, pa se na društvenim mrežama povela rasprava i oko toga ko su zapravo akteri ovog videa.

Jedno je sigurno – snimak je pokrenuo pitanje gde je granica između štednje na letovanju i ponašanja koje može da zasmeta drugim turistima. Dok jedni smatraju da svako ima pravo da na odmoru troši koliko može, drugi poručuju da plaža ipak nije mesto za kuvanje ručka.