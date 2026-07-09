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Na plaži u Grčkoj izvadili rešo i počeli da prže meso: Turisti ostali u šoku, mreže gore od komentara
Na videu se vidi porodica kako usred plaže seče sirovo meso, pali rešo i sprema ručak, svega nekoliko metara od kupača
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