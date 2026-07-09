Ipak, video koji se ovih dana proširio društvenim mrežama mnoge je ostavio u neverici i pokrenuo burnu raspravu o tome gde prestaje snalažljivost, a počinje nepoštovanje drugih turista.

Na društvenoj mreži X osvanuo je snimak sa jedne plaže u Grčkoj na kojem se vidi grupa turista iz Bugarske kako je usred peska postavila plinski roštilj i počela da peče meso, svega nekoliko metara od mora i ostalih kupača.

Miris roštilja zamenio miris mora

Dok su jedni uživali u kupanju i sunčanju, iz improvizovane "kuhinje" širio se miris pečenog mesa. Neobičan prizor privukao je pažnju brojnih prolaznika, koji su vadili telefone i snimali ono što su zatekli.

Video je za kratko vreme postao viralan i izazvao brojne reakcije širom regiona.

Mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da je ovakav potez neprimeren, ističući da javna plaža nije mesto za pripremanje roštilja. Drugi su, međutim, branili turiste uz obrazloženje da svako ima pravo da letovanje organizuje na način koji mu odgovara.

Komentari preplavili internet

Ispod objave nizali su se komentari u kojima su korisnici izražavali i čuđenje i negodovanje.

"Ovo više nije paradajz turizam, ovo je prelazak igrice na najtežem nivou", napisao je jedan korisnik.

Drugi je u šali dodao da su "otvorili kafanu na pesku", dok su pojedini istakli da nisu došli na more kako bi umesto morskog vazduha udisali dim i miris roštilja.

Bilo je i onih koji su podsetili da u Grčkoj važe stroga pravila kada je reč o paljenju vatre i pripremanju hrane na javnim površinama, posebno tokom letnjih meseci kada postoji povećan rizik od izbijanja požara.

Podeljena mišljenja

Snimak je ponovo otvorio raspravu o ponašanju turista na popularnim letovalištima. Dok jedni ovakav potez vide kao primer snalažljivosti i pokušaj da se uštedi novac, drugi smatraju da je reč o bahatom ponašanju koje remeti odmor ostalih posetilaca plaže.

Bez obzira na različita mišljenja, jedno je sigurno – prizor plinskog roštilja postavljenog nasred plaže retko koga je ostavio ravnodušnim. Video iz Grčke za samo nekoliko sati obišao je region i postao jedna od najkomentarisanijih tema na društvenim mrežama.