"Peščanik" je pokrenut, a novac teče kao pesak.

NVO mehanizam radi, a vreme polako otkriva ko je sipao zrnca, ko je okretao sat i ko je verovao da će tragovi ostavi zakopani.

"Peščanik" nije nikakav medijski portal ili udruženje građana već instrument NVO sektora sa jasno definisanim ciljem: da se stvori tenzija i nestabilna situacija u društvu i državi.

Kada pogledamo finansije ove organizacije neke stvari postaju jasnije. Neki od finansijera jesu Fondacija za otvoreno društvo Džordža Soroša, Šveska razvojna agencija (SIDA), kao i strane ambasade.

Ko stoji iza "Peščanika"?

Kada su u pitanju ljudi koji stoje iza ove organizacije, u prvom planu jeste Vesna Pešić.

Njena politička kampanja počinje još početkom devedesetih godina antiratnim aktivnostima.

Ona je osnivač brojnih nevladinih organizacija u Srbiji, od kojih se ističu Helsinški odbor za ljudska prava i Centar za antiratnu akciju.

Koliko je jaka njena veza sa Vašingtonom govori i činjenica da je ona 1997. godine bila dobitnica nagrade za demokratiju.

Pored nje, važna figura u "Peščaniku" je i Dubravka Stojanović koja je u istom članica upravnog odbora.

Dubravka Stojanović je profesorka istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde truje srpsku omladinu.

Aktivna je u raznim pokretima NVO sektora usko vezanim za istoriju, suočavanje sa prošlošću - drugim rečima, njihov cilj je okriviti Srbe za ratove i umanjiti srpske žrtve od Drugog svetskog rata, pa nadalje.

O monstruoznim ustaškim zločinima nad Srbima rekla je sledeće:

- Živimo svetski šampionat za najveću žrtvu, to je ta rečenica, i to je rečenica koju ja često primenjujem na srpski slučaj zato što mislim da su i ratovi u Jugoslaviji napravljeni zahvaljujući zloupotrebi srpskih žrtava u NDH, posebno Jasenovca, i to je bio taj temelj na kome vi proizvodite sve ono što vam je potrebno za novi rat - navela je ona bez trunke osećaja za pravdu.

I za zločinačku akciju "Oluja"" izjavila sledeće:

- no što nas treba da zanima, to je sama "Oluja" i šta se zapravo tada desilo, ali moramo da uzmemo u obzir okupaciju četvrtine teritorije Hrvatske od 1991. do 1995. i proterivanje oko 800.000 Hrvata koji su živeli na tim teritorijama...Koji su bili kompletno proterani 1991. godine.

Sledeći igrač u redovima "Peščanika" je Dejan Ilić, kolumnista i takođe član Upravnog odbora.

Dejan je redovan gost na televizijama koje šire blokadersku propagandu, a u poslednje vreme se njegovo delovanje intenzivira, pa je tako u par navrata, kako deluje, prizivao građanski rat i najavljivao krvoproliće.

Kada peščani sat iscuri, sve maske će pasti i celom narodu Srbije će biti jasno šta se zapravo krije iza delovanja NVO hidre prema našoj državi!

(24sedam)