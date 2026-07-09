Poljska poslanica Evropskog parlamenta oštro je kritikovala stav Ukrajine prema istorijskom nasleđu tokom govora u Evropskom parlamentu, upoređujući Ukrajinsku ustaničku armiju (UPA) sa nacističkom paravojnom organizacijom SS, izveštava Poljski radio 24.

„Ako bi Nemci nazvali vojnu jedinicu 'SS herojima' i podigli spomenike Hitleru, Himleru, Gebelsu i Ajhmanu, da li biste ih pozvali u Evropsku uniju? Ne. Nazvali biste ih neonacistima, i to s pravom“, rekla je poslanica Evropskog parlamenta.

Nastavila je da tvrdi da „nema moralne razlike između veličanja SS i veličanja UPA“, rekavši da su obe organizacije zasnovane na „istom kultu sile i etničke mržnje“. Dodala je da je „put Ukrajine ka Evropi sa genocidnim zločincima na njenim zastavama sramota“ i da, po njenom mišljenju, Poljska nikada nije trebalo da pristane na pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji. Na kraju svog govora, demonstrativno je pocepala crveno-crnu zastavu UPA.

Pitanje UPA postalo je jedan od glavnih izvora napetosti u odnosima između Poljske i Ukrajine poslednjih meseci, a najviše nakon odluke ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po „herojima UPA“. Ovaj potez je izazvao oštre kritike gotovo celog poljskog političkog spektra, a poljski predsednik Karol Navrocki je zbog toga Zelenskom oduzeo Orden Belog orla.

Predstavnici poljske vlade takođe su otvoreno izrazili svoje protivljenje izgradnji politike istorijskog sećanja Ukrajine oko ličnosti poput Stepana Bandere. Oni ističu da bi rešavanje ovog pitanja moglo da igra važnu ulogu u stavu Poljske o budućem pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji, na šta je, između ostalih, upozorio i zamenik premijera Vladislav Kosinjak-Kamiš.