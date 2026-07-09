Hrvatska stranka Domovinski pokret pokrenula je novi otvoreni napad na Srbe u Hrvatskoj.

Naime, hrvatski poslanik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić javno je zapretio da će potpuno ukinuti državna sredstva jedinom srpskom nedeljniku "Novosti". Poručio je da će Srbima uzeti sve.

Mlinarić se pred novinarima hvalio kako je srpska stranka SSDS već izbačena iz vlasti i da će Srbima uzeti sve.

Istovremeno ova ekstremistička partija najavljuje oživljavanje takozvane Herceg Bosne i otvoreno slavi ustaške simbole i blajburške zločince.

Njihov jedini cilj je potpuno gašenje srpskog glasa i identiteta u Hrvatskoj.

Domovinski pokret, stranka desnice koja je od 2024. deo vladajuće koalicije u Hrvatskoj, od ulaska u vlast insistira na ukidanju budžetskog finansiranja nedeljnika "Novosti", koji izdaje Srpsko narodno veće. Ta inicijativa izazvala je oštre reakcije novinarskih udruženja i organizacija za zaštitu ljudskih prava, koje upozoravaju da bi takav potez predstavljao pritisak na slobodu medija i prava nacionalnih manjina.

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(24sedam.rs)