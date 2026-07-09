"Pozvali su pre nekog vremena. Toliko očajnički žele da postignu dogovor", rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Force One" tokom povratka u SAD sa samita NATO-a u Ankari, preneo je Skaj njuz.

Njegovi komentari usledili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Tramp je rekao da su ti napadi bili "odmazda".

Američki predsednik se na putu iz Turske nakratko zaustavio u Velikoj Britaniji, gde je promenio avion u bazi RAF Mildenhol u Safoku i nastavio put novim avionom "Air Force One", koji mu je poklonio Katar.

Tramp je prethodno negirao da je odluka o korišćenju starijeg aviona prilikom napuštanja Turske bila povezana sa bezbednosnim strahovima. Na pitanje novinara da li je upoznat sa verodostojnim pretnjama njegovom avionu, Tramp je rekao da je stalno suočen sa pretnjama.

"Stalno mi prete. Ja sam broj jedan na njihovoj listi", rekao je predsednik SAD.

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