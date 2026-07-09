Ruske snage tvrde da su ukrajinske jedinice u području Krasnog Limana u veoma teškoj situaciji i da su im presečene ključne logističke rute, zbog čega se suočavaju sa ozbiljnim problemima u snabdevanju.

"Neprijatelj je potpuno iscrpljen"

Komandant 19. tenkovskog puka 25. kombinovane armije grupe snaga „Zapad“, poznat pod pozivnim imenom Tobol, izjavio je da su ukrajinske snage, prema njegovim tvrdnjama, iscrpljene.

- Neprijatelj je već potpuno iscrpljen, prema mojim i izviđanjima divizije. Glavne arterije su već blokirane, što znači da se potpuno uništavaju. Imaju mnogo problema, posebno sa logistikom, jer smo im potpuno prekinuli sve logističke rute - rekao je Tobol, prenosi rusko Ministarstvo odbrane, a navodi agencija RIA Novosti.

Tvrde da nastavljaju napredovanje

Prema njegovim rečima, pripadnici grupe „Zapad“ nastavljaju borbena dejstva protiv preostalih ukrajinskih snaga na tom području.

Tobol je dodao da se, uprkos borbama, u gradu i dalje nalazi civilno stanovništvo.

Ove tvrdnje dolaze iz ruskih vojnih izvora i nisu nezavisno potvrđene.

Izvor: RIA Novosti, Ministarstvo odbrane Rusije