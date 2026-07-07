Ibica je godinama sinonim za luksuz, raskošne zabave i mesta na kojima se okupljaju poznate ličnosti, bogati turisti i ljubitelji elektronske muzike. Zbog takvog imidža mnogi veruju da je odlazak na ovo špansko ostrvo moguć samo za one sa dubokim džepom.

Međutim, iskustva pojedinih putnika pokazuju drugačiju sliku. Uz dobar izbor smeštaja, pažljivo planiranje i izbegavanje najskupljih opcija, Ibica može biti dostupna i turistima sa prosečnim budžetom.

Jedan posetilac koji je na ostrvu proveo četiri dana podelio je svoju računicu i objasnio na šta je najviše trošio novac.

Smeštaj i hrana nisu najveće iznenađenje

Prema njegovim rečima, boravio je u hotelu sa tri zvezdice koji je imao odličan pogled, čak bolji od nekih skupljih objekata. Time je, kako navodi, pokazao da visoka cena nije uvek garancija najboljeg doživljaja.

Ni svakodnevni obroci nisu predstavljali najveći izdatak. U hotelskoj ponudi postojao je popularni „menu del dia“, odnosno kompletan ručak sa tri jela po ceni od oko 21 evro. Ta suma, prema njegovom poređenju, nije mnogo drugačija od iznosa koji se plaća u kvalitetnijim restoranima u većim gradovima Srbije.

Za istraživanje ostrva preporučio je iznajmljivanje Vespe, jer vožnja manjim putevima omogućava obilazak skrivenih plaža, priobalnih mesta i lokacija koje turisti često propuste kada koriste samo taksi ili organizovane izlete.

Pravi troškovi počinju kada padne mrak

Iako smeštaj i hrana mogu da se organizuju racionalno, noćni život ostaje deo Ibice koji najviše opterećuje budžet.

Ostrvo je i dalje jedno od najpoznatijih svetskih mesta za elektronsku muziku, a klubovi poput Hï Ibiza, Cova Santa i drugih popularnih lokala privlače veliki broj posetilaca svake sezone.

Najveći šok za mnoge goste predstavljaju cene pića unutar klubova. Turista je naveo da je za samo dve male flašice vode platio 38 evra, što je iznos koji mnogima deluje neverovatno u poređenju sa svakodnevnim cenama u drugim zemljama.

Upravo zbog takvih troškova noćni izlazak na Ibici može višestruko povećati ukupnu cenu odmora.

Nastupi svetskih zvezda privlače hiljade ljudi

Jedan od razloga zbog kojih ljubitelji elektronske muzike dolaze iz svih krajeva sveta jesu nastupi najpoznatijih izvođača.

Posebno je izdvojen nastup David Guetta, čije ime godinama privlači publiku na najveće žurke ostrva.

Za mnoge posetioce upravo ta kombinacija muzike, atmosfere i međunarodne publike predstavlja glavni razlog zbog kojeg Ibica ostaje jedna od najpopularnijih destinacija za provod.

Bezbednost visoko ocenjena, ali problemi postoje

Pored zabave, turisti često ističu i osećaj sigurnosti tokom boravka na ostrvu. Mnogi navode da se slobodno kreću i u kasnim večernjim satima, čak i kada su ulice pune posetilaca.

Ipak, noćni život Ibice ima i svoje negativne strane. Ostrvo je godinama povezivano sa problemima zloupotrebe narkotika, posebno u okruženju velikih klubova i masovnih zabava.

Zbog toga se posetiocima savetuje odgovorno ponašanje i oprez, posebno u situacijama kada su izloženi velikim gužvama i intenzivnom noćnom programu.

Ostrvo za različite budžete

Iako Ibica često nosi etiketu mesta rezervisanog za bogate, realna slika je složenija. Oni koji žele luksuzne klubove, skupa pića i ekskluzivne događaje mogu potrošiti ogromne iznose.

Sa druge strane, putnici koji su fokusirani na plaže, prirodu, lokalnu hranu i istraživanje ostrva mogu organizovati odmor znatno povoljnije.

Upravo ta različitost je jedan od razloga zbog kojih Ibica već decenijama privlači različite profile turista — od svetskih zvezda do običnih putnika koji žele da upoznaju jedno od najpoznatijih ostrva Mediterana, piše Telegraf.