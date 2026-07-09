Na primeru odosa prema penzionerima u Srbiji možemo videti dve suštinski različite politike.

Od dolaska Aleksandra Vučića na čelo države, položaj penzionera u Srbiji dobio je pažnju kakvu za vreme bivše vlasti nije imao, penzioneri u Srbiji više nisu zaboravljena kategorija, odnos države prema najstarijima suštinski promenio.

Redovna i značajna povećanja kao i razne beneficije i pomoći za penzionere sada šalju jasnu poruku da država stoji uz svoje najstarije građane pokazali, ali pre svega da predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ne daje prazna obećanja, već da vodi politiku koja daje konkretne rezultate.

I dok sa jedne strane imamo Vučićevu politiku koja se kontinuirano brine o životnom standardu naših najstarijih građana, a sa druge, blokadere koji bez pardona vređaju bake uz najstrašnije uvrede.

Šta blokaderi poručuju penzionerima?

Nakon serije užasavajućih objava na društvenim mrežama upućenih penzionerima, u kojima su nazivani „marvom”, „stočnim fondom”, „neobrazovanom masom” i pozivano da im se oduzme pravo glasa, usledio je i komentar blokaderskog analitičara Bobana Stojanovića izneta u programu televizije N1, medija koji danonoćno širi bezočnu blokadersku propagandu.

„Priroda radi protiv najodgovornijeg dela naše zemlje i oni će uskoro poumirati”.

Ta izjava usledila je nakon njegovih ocena o eventualnim političkim promenama u Srbiji, a u studiju je propraćena smehom.

Ovo je novi u nizu slučajeva u kojima su najstariji građani Srbije predmet oštrih i uvredljivih kvalifikacija zbog svojih političkih stavova.

Nakon objavljivanja istraživanja prema kojem više od 800.000 penzionera podržava Aleksandra Vučića, na društvenim mrežama pojavio se veliki broj poruka u kojima su penzioneri nazivani „izlapelim primitivcima”, „marvom”, „stočnim fondom”, „sebičnim drtinama”, a u pojedinim objavama pisalo je i da će im „uskoro pišati po grobovima”.

Nakon svega toga, dolazi blokaderski analitičar koji penzionerima koji su ceo vek radili za ovu državu poručuje da će „sve biti u redu kada se uskoro oni upokoje”.

Kontinuiran rast penzija za vreme Vučića

Dovoljno je uzeti podatke u poslednih 8 godina da vidimo kako su penzije konstatno rasle, a što sa druge stane pokazuje jačanje države Srbije.

Prema zvaničnim podacima, 2018. godine zabeležen je rast od 5,9 odsto,koji je nastavljen 2019. godine sa novih 4,1 odsto. Tokom 2020. i 2021. godine zabeležena su povećanja od 5,4, odnosno 5,9 odsto, dok je 2022. godina donela novo dvocifreno povećanje, tj. dva povećanja – najpre od 5,5, a potom i dodatnih 9 odsto.

Posebno snažan rast nastavljen je 2023. godine sa povećanjima od 12,1 i 5,5 odsto, dok su u 2024. godini penzije uvećane za 14,8 i 10,9 odsto. U 2025. godini usledilo je novo povećanje od 12,2 odsto, čime je još jednom potvrđeno da briga o penzionerima nije jednokratna mera, već dugoročna i dosledna politika države.

Jasan trend povećanja penzija, vidi se iz činjenice da su za godinu dana penzioneri imali dva puta značajno povećanje penzija. Naime, penzije su 1. decembra 2024. godine povećane za 10,9 odsto dok je povišica u decembru koju su penzioneri već primili na svoje račune početkom januara ove godine iznosila dodatnih 12,2 odsto.

Dakle penzioneri su u roku od oko godinu dana imali dva dvocifrena povećanja penzija.

Pomoć za svih 1,66 miliona penzionera

Pored povećanja penzija država na čelu sa Vučićem konstantno pokazuje da joj je prioritet životni standard građana uključujući i penzionere. Jedna od novih mera koje je država najavila je i pomoć za svih 1,66 miliona penzionera u Srbiji.

Kako bi raspodela bila što pravednija, penzioneri su podeljeni u tri grupe prema visini svojih primanja:

- 35.000 dinara pomoći za korisnike minimalne penzije,

- 27.500 dinara za korisnike penzije od 31.093 do 56.851 dinara,

- 20.000 dinara za korisnike penzije veće od 56.851 dinar.

Podsetimo, ovo je samo jedna od mera koju je prestavio predsednik Vučić. Detalja o merama koje su najavljene možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.