Nepoznati počinilac obio je tokom vikenda kuhinjsku ostavu u Zdravstvenom centru u Vranju i ukrao hranu namenjenu za potrebe ustanove.

Prema nezvaničnim informacijama, iz ostave su odneti pileći bataci i riba, a slučaj je prijavljen policiji.

Pripadnici Policijske uprave Vranje izašli su na lice mesta, obavili uviđaj i o svemu obavestili Osnovno javno tužilaštvo.

Međutim, to nije bio jedini upad u prostorije Zdravstvenog centra. Policija je u ponedeljak ujutru dobila novu prijavu da su obijene administrativne prostorije ove zdravstvene ustanove, gde je izvršena premetačina.

Za sada nije poznato da li je reč o istom počiniocu, niti šta je eventualno ukradeno iz kancelarija.

Policija nastavlja istragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog neobičnog upada u Zdravstveni centar u Vranju.

Alo/ Informer