Novi verbalni napad usledio je na marginama samita NATO-a i predstavlja nastavak višemesečnih tenzija između dve zemlje.

Tramp je poručio da je naložio američkom ministru finansija Skotu Besentu da odmah obustavi svu trgovinu sa Španijom, ističući da Sjedinjene Države više ne žele poslovne odnose sa tom zemljom.

Prema njegovim rečima, Madrid nije pokazao dovoljno solidarnosti u okviru NATO-a niti je podržao američke vojne operacije protiv Irana.

Spor oko NATO-a i rata sa Iranom

Odnosi Vašingtona i Madrida pogoršali su se nakon što je Španija odbila da poveća izdvajanja za odbranu na pet odsto bruto domaćeg proizvoda, što Tramp već duže vreme zahteva od saveznika u NATO-u. Dodatne tenzije izazvala je odluka španske vlade da američkim snagama ne dozvoli korišćenje baza Rota i Moron, kao ni vazdušnog prostora, tokom operacija protiv Irana.

Madrid ne menja kurs

Španska vlada ostaje pri stavu da će voditi samostalnu spoljnu i bezbednosnu politiku, uprkos sve oštrijoj retorici iz Vašingtona. Evropska unija je i ranije poručila da će štititi trgovinske interese svojih članica ukoliko dođe do američkih ekonomskih mera protiv Španije.

Iako Trampove izjave izazivaju veliku pažnju, ostaje nejasno na koji način bi potpuni prekid trgovine mogao da bude sproveden u praksi, s obzirom na to da trgovinske odnose sa SAD u ime država članica vodi Evropska unija.