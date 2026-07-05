Pevačica Sandra Valterović, poznatija kao Seksi Sandra, proživljava pravu agoniju na primorju, gde je otišla da se odmori, a završila je u bolovima koji su joj pokvarili letovanje.

Domaći mediji nedavno su je uslikali u minijaturnom bikiniju na jednoj luksuznoj plaži, a samo nekoliko trenutaka kasnije usledio je pravi horor. Tokom bezbrižnog kupanja, Sandra je nepažnjom nagazila na morskog ježa, nakon čega je usledila drama kakvu sigurno nije mogla ni da zamisli.

Bolovi su, prema njenim rečima, bili nesnosni i izuzetno jaki, zbog čega je pevačica potražila lekarsku pomoć. Situacija je bila toliko ozbiljna da je hitno prevezena u zdravstvenu ustanovu, gde su joj lekari ukazali pomoć i uklonili bodlje iz stopala.

Vidno potresena i u suzama, Sandra se oglasila na Instagramu, gde je sa pratiocima podelila uznemirujuće snimke. Na njima se vidi kako plače, drži ruku preko lica i trpi bol dok medicinsko osoblje pokušava da sanira povredu.

-Užas! Samo meni ovo može da se desi. Jež! Kako da izvadim... Ovo je toliki bol - poručila je pevačica.

Njeni pratioci su joj odmah uputili reči podrške, dok su mnogi priznali da ih je prizor ozbiljno uznemirio i podsetio koliko ovakve situacije na moru mogu biti opasne.

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