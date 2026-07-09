Pevač, kompozitor i jedan od osnivača legendarnog dua "Braća Bajić" Andrija Bajić preminuo je u 89. godini na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti rastužila je ljubitelje narodne muzike, kao i porodicu, prijatelje i brojne kolege, koji su se oprostile od umetnika čije su pesme obeležile više generacija.

Bajić je poslednjih nedelja vodio tešku zdravstvenu bitku, a tik nakon što se njegovo stanje posle moždanog udara privremeno stabilizovalo, došlo je do novog pogoršanja i infekcije, zbog čega je ponovo hospitalizovan.

Iako su lekari danima pokušavali da mu spasu život, izgubio je životnu bitku. Od njega se potresnim rečima oprostila supruga, pevačica Mala Cana, koja je kroz suze potvrdila tužnu vest.

- Gospode Bože ti spasi ti pomozi podari zdravlja i izleči bolesne. Danas je Vidovdan Bog sve vidi Bog sve zna. Bog nek blagosilja,Bog nek sudi - pisalo je u poslednjoj objavi na Instagramu Andrije Bajića.

Inače, Bajić je do kraja svog života držao porodicu na okupu u slozi i miru, a nakon njegove smrti pevačeva supruga Mala Cana govorila je o nesuglasicama sa naslednicama pevača, a poslednja Bajićeva objava na Instagram profilu rasplakala je mnoge.

Legendarni pevač se obratio publici, ćerkama i supruzi uoči Vidovdana samo osam dana pre nego što će otići na onaj svet.

- Gospode Bože ti spasi ti pomozi podari zdravlja i izleči bolesne. Danas je Vidovdan Bog sve vidi Bog sve zna. Bog nek blagosilja,Bog nek sudi - pisalo je u poslednjoj objavi na Instagramu Andrije Bajića.



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