Liderka poslaničke grupe francuskog Nacionalnog okupljanja (RN) Marin Le Pen potvrdila je večeras da će biti kandidat na predsedničkim izborima 2027. godine, uprkos tome što je u žalbenom postupku osuđena zbog pronevere javnih sredstava u Evropskom parlamentu.

Le Pen je u intervjuu za televiziju TF1 izjavila da je zadovoljna što joj je vraćeno pravo da se kandiduje.

"Srećna sam što je Francuzima vraćena sloboda da glasaju i što mi je sud vratio pravo da budem birana", rekla je Le Pen.

Ona je najavila da će uložiti žalbu Kasacionom sudu na presudu Apelacionog suda u Parizu. Apelacioni sud osudio je Le Pen na tri godine zatvora, od čega godinu dana uz elektronski nadzor, kao i na novčanu kaznu od 100.000 evra, zbog pronevere javnih sredstava parlamentarnih pomoćnika nekadašnjeg Nacionalnog fronta.

Sud joj je izrekao i kaznu zabrane kandidovanja u trajanju od 45 meseci, od čega je 30 meseci uslovno, pri čemu je period efektivne zabrane već istekao, što joj omogućava da učestvuje na predsedničkim izborima 2027. godine. Generalna tužiteljka pri Apelacionom sudu u Parizu Mari-Suzan Le Keo izjavila je da će tokom naredne sedmice odlučiti da li će tužilaštvo podneti žalbu Kasacionom sudu, nakon analize obrazloženja presude koje ima 339 strana. U sedištu Nacionalnog okupljanja danas je održan sastanak stranačkog rukovodstva posvećen strategiji za predsedničke izbore 2027. godine.