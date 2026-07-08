Glasanje je održano uprkos intenzivnim pokušajima opozicione levice da blokira postupak podnošenjem stotina amandmana u poslednjem trenutku.

Do glasanja je došlo nakon intervencije ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza, koji je iskoristio ustavnu odredbu (član 44, stav 2) kako bi zaobišao opstrukciju, piše "France24".

Iako je predlog inicijalno potekao od poslanika Republikanaca (LR) Erika Požea, vlada ga je tokom januarske sednice modifikovala.

Tekst zakona predviđa da se za svakog policajca koji upotrebi oružje pretpostavlja zakonitost postupanja, osim ukoliko se dokaže suprotno.

Ovakva promena izazvala je burne reakcije; dok su poslanici vladajuće većine i Nacionalnog okupljanja (RN) podržali odluku, levica je oštro reagovala, najavljujući ukidanje zakona ukoliko dođu na vlast 2027. godine.

Rast broja smrtonosnih pucnjava

Usvajanje ovog zakona dolazi u trenutku kada statistički podaci ukazuju na značajan porast broja smrtnih slučajeva u policijskim intervencijama.

Prema podacima francuskih istražnih tela IGPN i IGGN, tokom 2024. godine zabeleženo je 69 ubistava od strane policije ili žandarmerije, što je osetan skok u odnosu na 49 slučajeva iz 2023. i 50 iz 2022. godine.

Kritičari, uključujući organizaciju "Amnesti internešenel", tvrde da će ovakvo zakonsko rešenje otežati istrage o policijskom nasilju i prebaciti teret dokazivanja na porodice žrtava.

Javnost podeljena

Protivljenje zakonu vidljivo je i kroz peticiju pokrenutu na sajtu Narodne skupštine, koju je potpisalo više od 360.000 građana.

Dok zagovornici mere tvrde da je ona neophodna radi zaštite pripadnika snaga reda koji rade u visokorizičnim uslovima, protivnici upozoravaju da se ovim aktom praktično garantuje nekažnjivost policijskih službenika, navodi "Le Monde".

Vlada odbacuje optužbe o "dozvoli za ubijanje“.

Ministar Nunjez je istakao da svaki tužilac i dalje zadržava ovlašćenje da obori pretpostavku zakonitosti ukoliko se utvrdi da propisane okolnosti nisu bile ispunjene.

Tekst zakona sada ide na izjašnjavanje pred gornji dom parlamenta.

(Euronews)