Dok Le Pen čeka presudu Apelacionog suda u Parizu u slučaju zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta, sve više pažnje privlači predsednik RN Žordan Bardela, koji se nameće kao mogući predsednički kandidat ukoliko liderki stranke bude potvrđena zabrana kandidovanja.

Ako bude izabran za predsednika, postao bi najmlađi francuski vođa od Napoleona Bonaparte.

Bardela postaje zaštitno lice desnice

Iako je više puta isticao da ostaje potpuno lojalan Marine Le Pen, Bardela je poslednjih meseci značajno ojačao svoj politički položaj. U javnosti nastupa kao jedno od najprepoznatljivijih lica francuske desnice, a ankete pokazuju da uživa veliku popularnost, naročito među mlađim biračima.

On je nedavno ponovio da se politički angažovao kako bi video Marine Le Pen na mestu predsednice Francuske, ali je istovremeno spreman da preuzme odgovornost ukoliko sudska odluka onemogući njen izlazak na izbore.

Presuda koja može promeniti političku mapu Francuske

Le Pen je u prvostepenom postupku osuđena zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta, a među izrečenim kaznama nalazi se i petogodišnja zabrana kandidovanja za javne funkcije. Upravo zbog toga žalbeni postupak predstavlja ključni trenutak za budućnost Nacionalnog okupljanja.

Ukoliko zabrana ostane na snazi, Bardela bi gotovo izvesno postao kandidat stranke na predsedničkim izborima 2027. godine. U suprotnom, Le Pen će dobiti priliku da se četvrti put kandiduje za predsednicu Francuske.

RN nastavlja da jača

Bez obzira na ishod sudskog procesa, Nacionalno okupljanje ostaje jedna od najjačih političkih snaga u Francuskoj. Stranka poslednjih godina beleži kontinuirani rast podrške, a politički tandem Le Pen–Bardela uspeo je da proširi biračku bazu i učvrsti poziciju desnice u francuskoj politici.

Zbog toga mnogi analitičari smatraju da predstojeća odluka suda neće predstavljati kraj političkog projekta Marine Le Pen, već bi mogla da označi početak nove faze u kojoj će upravo Žordan Bardela preuzeti vodeću ulogu u borbi za Jelisejsku palatu.