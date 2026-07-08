Zamenik načelnika iranske vojske za koordinaciju, kontraadmiral Habibolah Sajari, šokirao je javnost tvrdnjom da su Sjedinjene Američke Države imale detaljno razrađen tajni plan za vojnu invaziju i pomorski desant na Iran!

U televizijskom intervjuu, Sajari je poslao stravično upozorenje Pentagonu – bela kuća je u poslednjem trenutku ustuknula jer su shvatili da nemaju hrabrosti, a poruka Teherana je jasna: bilo kakav pokušaj iskrcavanja stranih trupa pretvoriće iransku obalu u neprobojan pakao iz kojeg niko neće izvući živu glavu!

Zid odbrane spreman za Amerikance: Ko sve čeka napad?

Kontraadmiral Sajari je naglasio da je iranska obala proglašena za apsolutnu crvenu liniju za čitavu naciju. Prema njegovim rečima, unutrašnja kohezija i vojni kapaciteti Islamske Republike su na istorijskom maksimumu, a odbrambena mašinerija je sklapana tako da slomi svaku zamislivu silu.

U sledećoj tabeli pogledajte kako izgleda brutalna struktura koju je Iran podigao duž svojih obala kako bi dočekao eventualni američki napad:

Odbrambene snage Irana Uloga u slučaju invazije Borbeni status Regularna Iranska Vojska Koordinacija teške artiljerije i pomorske odbrane. Maksimalna borbena gotovost duž svih obala. Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) Elitne udarne jedinice zadužene za asimetrični rat i uništavanje neprijateljske flote. Spremni za pokretanje najbrutalnijih kontranapada. Snage za sprovođenje zakona i Basidži Paravojne formacije i milicija zadužene za totalnu odbranu kopna i podršku trupama. Milionska masa spremna da stvori živi zid kroz pozicionu odbranu i gerilski rat Iranski narod Opštenarodni otpor i gerilsko ratovanje protiv okupatora. Potpuno motivisani za odbranu suvereniteta.

"Nemaju hrabrosti": Zašto je Pentagon odustao od desanta?

Iranski komandant je otvoreno ismejao dosadašnju agresivnu retoriku Vašingtona, istakavši da prazne pretnje ne mogu da sakriju strah američkih generala od realnog stanja na terenu. Plan za invaziju je postojao, ali je svest o iranskoj moći naterala SAD da spuste oružje i povuku se.

"Nikakva retorika ne bi dala Vašingtonu hrabrost da preduzme takvu operaciju. Naša vojska, zajedno sa svim strukturama i narodom, potpuno je spremna da brani zemlju", samouvereno je poručio Sajari.

On objašnjava da američki stratezi vrlo dobro znaju da bi prelazak preko iranske granice bio karta u jednom pravcu za njihove vojnike.

"Ući će u pakao iz kojeg nema bekstva!"

Završni deo Sajarijevog obraćanja poslužio je kao direktan i surov ultimatum svim stranim silama koje pokušavaju da ugroze suverenitet Irana na moru i kopnu.

"Neprijatelj zna da ako počini takvu ludost i iskrca snage na iransku obalu, ući će u pakao iz kojeg neće biti bekstva!" – zaključio je kontraadmiral Habibolah Sajari.

Vojni analitičari procenjuju da ova izjava dolazi u trenutku kada Iran želi da pošalje jasnu poruku odvraćanja, stavljajući do znanja novoj administraciji u Vašingtonu da će svaki pokušaj vojne avanture na iranskim obalama rezultirati nezapamćenom vojnom katastrofom za Sjedinjene Države.