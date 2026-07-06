Kako navodi, posebno je zanimljivo što je Mrdalj prethodno u jednoj objavi na društvenim mrežama pisao o kupovini glasova, zbog čega se nameće nekoliko pitanja.

Da li on time najavljuje kupovinu glasova kako bi neko glasao protiv SNS? Ili najavljuje da će na dan izbora ljudi biti zaustavljani na ulici i sprečavani da izađu na birališta? Ili najavljuje da će neko napadati ljude na ulici? Ili možda govori o sakrivanju ličnih karata babama i dedama, kao što su pojedini komentatori pominjali? Da li je to za njih demokratija? – pita Piper.

Sumirajući, Piper tvrdi da se takva taktika svodi na sprečavanje ljudi da glasaju, kupovinu glasova i sakrivanje ličnih karata.

Nisu rekli: hajde da ponudimo bolji program od SNS. Hajde da ponudimo drugačiju ekonomsku politiku, drugačija socijalna davanja ili drugačiju spoljnu politiku. Hajde da ponudimo bilo šta. Ne, oni nisu ponudili ništa – ističe Piper.

Dodaje da takva politika traje već 18 meseci:

Pošto više ne mogu da privuku birače političkim programom, ostalo im je da govore o kupovini glasova, napadima na ljude ili njihovom sprečavanju da glasaju. Mladene Mrdalju, slede izbori i cela ekipa koju podržavaš poslednjih 18 meseci završiće svoju političku karijeru, a građani će ih poslati na smetlište političke istorije – zaključuje Piper.