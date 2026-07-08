Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su napadi na jug Irana bili "fenomenalni" i istakao da postoji mogućnost da SAD ponovo napadnu Iran i večeras.

"Sinoć smo napali ostrvo Harg. Rekao sam: 'Nemojte da dirate naftu', jer možda ćemo preuzeti ostrvo Harg. Oni ne mogu ništa da urade povodom toga. Rekao sam: 'Nemojte da napadate naftovode, samo pogodite sve ostalo'. I pogodili su", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje novinara o sinoćnjem napadu američkih snaga na jug Iran, prenosi Skaj njuz.

Tramp je kazao da postoji mogućnost da SAD ponovo napadnu Iran i večeras. Odgovarajući dalje na pitanje novinara da li će ponovo uvesti američku pomorsku blokadu iranskih luka, američki predsednik nije direktno odgovorio, ali je rekao da su SAD sinoć uništile "oko 28" iranskih brodova, koje je opisao kao male brodove, ponovivši da je iranska mornarica uništena i potopljena u američkim napadima.

Na pitanje da li će SAD pokušati da unište još iranskih brodova večeras, Tramp je rekao da obično to ne bi rekao, ali da s obzirom da oni ne mogu ništa da urade povodom toga, njegov odgovor je verovatno da. SAD su juče izvele napade na jug Irana, na ostrvo Harg, koji su, kako su saopštile, bile odgovor na jučetašnji napad na tri tankera u Ormuskom moreuzu.