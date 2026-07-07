Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je u više navrata razgovarao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o potrebi da Turska ne bude vraćena u program borbenih aviona F-35, nakon što je američki predsednik najavio mogućnost obnove njihove prodaje Ankari.

Netanjahu je u intervjuu za CNN rekao da je sa Trampom više puta razgovarao o pitanju učešća Turske u programu F-35 uoči posete američkog predsednika Ankari.

"Svi razumeju da, bez obzira na lično prijateljstvo predsednika Trampa sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, to ne čini Tursku prijateljskom zemljom prema Sjedinjenim Američkim Državama", tvrdi Netanjahu.

Njegova izjava usledila je nakon što je Tramp tokom današnjeg sastanka sa Erdoganom rekao da će ukinuti sankcije Turskoj i razmotriti nastavak prodaje borbenih aviona F-35 Ankari.

Netanjahu je optužio Tursku da je pod uticajem Muslimanskog bratstva, da preti državama Evropske unije, da okupira Kipar, pruža utočište palestinskom militantnog pokretu Hamas i zatvara političke protivnike i novinare.

"On nije baš uzoran saveznik Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Netanjahu, aludirajući na Erdogana, i dodao da turski predsednik navodno preti uništenjem Izraela.

Prema njegovim tvrdnjama, Turska ima "agresivne ambicije" i ne predstavlja faktor mira i stabilnosti. Netanjahu je ocenio da bi isporuka aviona F-35 Turskoj podstakla dalju agresivnu politiku Ankare.