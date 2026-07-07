Prema trenutno dostupnim prognozama, Evropa se suočava sa još jednim paklenim letom, upozorio je poljoprivredni meteorolog i lovac na oluje Serž Zaka ​​na X.

Rekao je da je treći toplotni talas pogodio potpuno isušeno zemljište, uzrokujući patnju ljudima, životinjama i biljkama podjednako.

"Suša će biti ogromna! Naša zemljišta su potpuno isušena. Nema vode u gornjih 30 centimetara cele Francuske", napisao je Zaka. "Ovaj treći toplotni talas biće izuzetno bolan".

Francuski meteorološki kanal „La Chaîne Météo“ kaže da se očekuje da će ovi uslovi trajati najmanje do sredine jula. Upozoravaju da nema zahlađenja na vidiku, čak ni kiše. I biće gore.

Nema boljih vesti ni za centralnu Evropu. Švajcarski meteorolog Jerg Kahelman rekao je da su nove mesečne prognoze Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) „prilično katastrofalne“.

„To uključuje i prognoze za avgust“, komentarisao je Kahelman trenutne proračune. Prema istim prognozama, jul će biti izuzetno vruć širom zapadne i centralne Evrope.

„Broj smrtnih slučajeva je neverovatan. Sve je više hitnih pacijenata, ljudi idu sa jedne jedinice intenzivne nege na drugu“, dodao je.

Čak i u Austriji, gde se trenutno vraćaju prijatne letnje temperature, i dalje su moguća odstupanja od 2 do 4 stepena iznad dugoročnog proseka. Očekuje se da će avgust takođe biti znatno topliji od normalnog - posebno na severu i (jugo)istoku zemlje.

Što se tiče padavina, predviđa se gotovo potpuni nedostatak kiše za veći deo Evrope u julu. Padavine će biti slične od atlantske obale do Kijeva u Ukrajini. Postoji samo nekoliko izuzetaka: Italija, Grčka i istočna obala Crnog mora. Slične prognoze su izdate i za avgust, sa izvesnim olakšanjem na Iberijskom poluostrvu i Mediteranu.

Iako još uvek postoji značajna neizvesnost oko ovih prognoza, one svakako nisu razlog za slavlje: „Kao što je već napisano u junu, čini se da nema mnogo nade - biće to užasno leto za velike delove Centralne Evrope“, kaže Kahelman, dodajući da se verovatno može očekivati da će se ovo češće dešavati u budućnosti zbog globalnog zagrevanja izazvanog ljudskim delovanjem.

„Nažalost, ovo je tipičan i sve češći scenario“, zaključio je Kahelman.