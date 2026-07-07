Slovačka je proterala jednog ruskog diplomatu zbog aktivnosti koje su, prema navodima Ministarstva spoljnih poslova te zemlje, bile u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Ubrzo nakon odluke Bratislave, iz Moskve je stigla najava da će Rusija odgovoriti na ovaj potez.

Kako prenose Reuters i Associated Press, slovačke vlasti istovremeno su pozvale ruskog ambasadora na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova.

Diplomati dat rok od 48 sati

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Slovačke navodi se da je odluka doneta nakon što su nadležni organi dokumentovali aktivnosti ruskog diplomate za koje tvrde da predstavljaju kršenje međunarodnih diplomatskih pravila.

- Razlog za ovu odluku su njegove aktivnosti, koje su predstavljale direktno kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i koje su nadležni organi Slovačke detaljno dokumentovali - saopštilo je Ministarstvo.

Ruskom diplomati dat je rok od 48 sati da napusti teritoriju Slovačke.

Pored toga, ruskom ambasadoru uručena je protestna nota uz zahtev da ambasada ubuduće postupa u skladu sa pravilima propisanim Bečkom konvencijom.

Slovačke vlasti nisu objavile detalje aktivnosti koje se stavljaju na teret diplomati, navodeći samo da su bile nespojive sa njegovim diplomatskim statusom.

Moskva najavila kontramere

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo je ubrzo nakon odluke Bratislave.

Kako prenosi državna agencija RIA Novosti, iz Moskve je saopšteno da će uslediti „odgovarajući odgovor“, ali za sada nisu izneti detalji mogućih kontramera.

Proterivanje ruskog diplomate predstavlja još jedan u nizu diplomatskih sporova između Rusije i evropskih država od početka rata u Ukrajini, tokom kojeg su brojne zemlje proterivale ruske diplomate zbog sumnji da su njihove aktivnosti prevazilazile okvire redovnog diplomatskog rada.

Izvor: Reuters, Associated Press