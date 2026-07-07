- Preduzećemo mere za sopstvenu bezbednost, ali nikada nećemo započeti treći svetski rat - rekao je on u intervjuu za švajcarski list Weltwoche .

Portparol Kremlja je podsetio da je i pre početka sukoba u Ukrajini Moskva opširno govorila o pretnji po svoju bezbednost, ali "niko nije slušao".

- Pretpostavljalo se da će to biti zemlja koja će obezbediti svoju teritoriju za raspoređivanje bilo koje vrste oružja usmerenog protiv naše zemlje - rekao je on.

Peskov: Oslobođenje Konstantinovke je važna faza

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da je "oslobođenje Konstantinovke važna strateška faza za specijalnu vojnu operaciju".

"Prebacivanje novog oružja NATO-a Kijevu ni na koji način neće omesti Rusiju u ostvarivanju njenih strateških odbrambenih ciljeva", istakao je Peskov, prenosi Sputnjik.

Rad ruske vojske na oslobađanju ruskih regiona se nastavlja, kao i stvaranje tampon zone, dodao je on.

"Sve može da krene ka mirnoj putanji kada kijevski režim pokaže dobru volju i spremnost da prihvati važne odluke koje je odavno trebalo da se donesu", rekao je portparol ruskog predsednika.

Pored toga, Peskov je istakao da je Rusija otvorena za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama o ukrajinskom rešenju i očekuje da će njihovi posrednički napori biti uspešni.

"Održavamo kontakte sa Amerikancima putem radnih kanala i nadamo se da će njihovi napori da se postigne mir na kraju biti uspešni. Kao što je ruski predsednik više puta izjavio, mi makar ostajemo otvoreni za to", rekao je Peskov kada su ga pitali kako Kremlj trenutno procenjuje izglede za mirno rešavanje situacije u Ukrajini.

Moskva i dalje preferira da se situacija u Ukrajini reši političko-diplomatskim putem, zaključio je on.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izvestio je 4. jula predsednika Rusije Vladimira Putina da je ruska vojska u potpunosti oslobodila Konstantinovku.

Putin je taj događaj okarakterisao kao ključan za oslobađanje celokupne teritorije samoproglašene Donjecke Narodne Republike, napominjući da on otvara direktan put za napredovanje ka Slavjansku i Kramatorsku.

Pored toga, Generalštab je istakao da je protivnik imao katastrofalne gubitke u ovom gradu - ukrajinske snage izgubile su 13.500 vojnika.

(RIA Novosti, Tanjug)