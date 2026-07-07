Prema prvim nezvaničnim informacijama koje je dobio Morski HR, na brodu je bilo najmanje šest državljana Hrvatske i svi su prošli bez povreda.

Katarski LNG brod Al-Rekayyat, koji je ranije pogođen iranskim projektilima, u opasnosti je od eksplozije zbog požara u kotlarnici, rekao je izvor upoznat s incidentom za Reuters.

Morski HR saznao je šta se dogodilo.

Jedan od hrvatskih pomoraca javlja da je za dlaku izbegao tragediju: "Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugasili smo požar, samo malo dimi. Ja sam bio na straži. Bio sam srećom ispred ECR, dva metra kad je grunulo! Preživeo sam Božjim čudom, jer sam radio rundu i doslovno jednu minutu pre rakete izašao na ECR platformu ", javio se jedan od pomoraca.

Al-Rekayyat je pretrpeo značajnu štetu nakon što je brod pogođen dok je plovio omanskom stranom Ormuskog moreuza, rekli su u utorak četiri izvora upoznata s tim slučajem, nakon izveštaja da je Iranska revolucionarna garda tokom noći ispalila rakete na brodove koji su prolazili tim plovnim putem.

Ovo je prvi put da je LNG brod iz Katara, koji je posrednik u pregovorima između Vašingtona i Teherana, pogođen od početka iranskog rata krajem februara.

Al-Rekayyat je u vlasništvu i pod upravom firmee Nakilat, poznate i kao Qatar Gas Transport Company Ltd, koja upravlja jednom od najvećih flota za LNG transport na svetu.