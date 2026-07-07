Premijerka Danske Mete Frederiksen izjavila je danas da očekuje da saveznici poštuju suverenitet Danske i prihvate da Grenland nije na prodaju, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovio da želi da preuzme kontrolu nad tim arktičkim ostrvom.

Frederiksen je na samitu NATO u Ankari poručila da očekuje od saveznika da poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Danske, naglasivši da Grenland nije na prodaju, preneo je Rojters.

Njena izjava usledila je svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp ponovio svoju nameru da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, autonomnim arktičkim ostrvom koje je deo Kraljevine Danske.

Tramp: Grenland ne koristi Danskoj

Tramp je ranije danas rekao da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske i ocenio da je spor oko Grenlanda narušio odnose između SAD i NATO.

"To je ono što je narušilo moj odnos sa NATO, jer Grenland ne koristi Danskoj", istakao je Tramp.

Kako je rekao, Danska ne ulaže dovoljno novca da zaista pomogne Grenlandu, ali je on izuzetno važan za Sjedinjene Američke Države.

"Okružen je kineskim i ruskim brodovima i to nećemo da dozvolimo", naglasio je Tramp.

Američki predsednik je dodao da saveznici nisu podržali američki stav, uprkos, kako je naveo, velikim izdvajanjima SAD za njihovu zaštitu od Rusije. Tokom drugog predsedničkog mandata, Tramp je više puta pokretao ideju o aneksiji Grenlanda, ne isključujući upotrebu vojne sile, što je izazvalo zabrinutost u Evropi. Američki državni sekretar Marko Rubio nedavno je u Kongresu kazao da Grenland "za sada" ostaje deo Danske.

Prema njegovim rečima, američka administracija je na kraju odustala od mogućnosti vojne intervencije i umesto toga pokrenula razgovore sa Danskom o jačanju američkog vojnog prisustva na ostrvu. Rubio je u junu izjavio da se razgovori sa Danskom i Grenlandom nastavljaju na mesečnom nivou.