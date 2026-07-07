Diplomata i novinar Miroslav Lazanski je bio poznat po tome što se nije ustručavao da govori otvoreno o svim pitanjima. Jednom prilikom, pre dosta godina, kao novinar gostovao je na HRT i ušao u klinč sa svim prisutnima u studiju kada je Srbija optužena da je "izazvala rat".

- Jao, kolega, nemojte sad da se vraćamo u praistoriju! Za rat je uvek potrebno dvoje. Nemojte sad da se vratimo na onu izjavu Tuđmana, kada je rekao u januaru mesecu 1992. godine "da nije bilo rata Hrvatska nikada ne bi bila priznata". Za rat je, isto kao i za ljubav, potrebno dvoje - rekao je Lazanski.

Kada je voditelj odgovorio da to nije tačno "kada jedna država izvrši agresiju na drugu državu", Lazanski je odmah odgovorio.

- Znao sam da su garnizoni JNA u Hrvatskoj od 1945. godine, ali nisam očekivao da će neko blokirati te garnizone i napasti vojnike u tim garnizonima - odgovorio je Miroslav Lazanski.

Posle ovog gostovanja na hrvatskim televizijama se sve ređe može čuti drugačije mišljenje o prošlom ratu.

Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski iznenada je preminuo u avgustu 2021. godine u svojoj 71. godini. Preminuo je u svom domu u Beogradu od posledica srčanog udara.

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