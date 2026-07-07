Desetak specijalaca opkolilo je kuću u Donjem Dragonožcu. Kako su rekli iz policije, na intervenciji su zbog rastrojenog muškarca.

- S posla sam se vraćao oko 14 sati i video da je zatvorena ulica u koju trebam ući. Policija mi je rekla da je moram zaobići, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uleteo sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što pre sklonim, pokušavali su doći do čoveka unutra - ispričao je za 24 sata čitalac koji je u utorak u popodnevnim satima u Donjem Dragonožcu kraj Zagreba svedočio pravoj drami.

Kako je rekao, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve snage bile su usmerene prema jednoj kući. Kasnije su se, ističe, čuli i pucnji.

- Oko 17.30 su se čula dva pucnja, nismo videli je li pucala policija ili je on. Ne znamo zbog čega se odvijala drama. Ali trajalo je - dodao je čitalac 24 sata.

(24 sata)