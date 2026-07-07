Broj potvrđenih slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo povećao se na 1.624, uključujući 521 smrtni slučaj, saopštila je danas vlada te zemlje.

Ministarstvo zdravlja Demokratske Republike Kongo saopštilo je u ponedeljak da je potvrđen 1.561 slučaj obolelih od ebole, uključujući 506 smrtnih slučajeva, preneo je Rojters.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je danas da je epidemija ebole u ​​Kongu još u fazi širenja.

Predstavnica SZO u Demokratskoj Republici Kongo dr An Ansija izjavila je da je širenje virusa ebole podstaknuto kretanjem stanovništva.