Referentna nafta Brent kretala se na nivou od oko 74 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 70 dolara, preneo je Trejding ekonomiks.

Najnoviji incidenti povećali su zabrinutost brodarskih kompanija i doveli u pitanje održivost sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, čiji je cilj sprečavanje napada u strateški važnom pomorskom prolazu.

Dodatnu neizvesnost izazvala je izjava iranskog ministra spoljnih poslova da završni mirovni pregovori neće biti mogući ukoliko se nastave geopolitičke pretnje. Uprkos današnjem rastu, cene nafte i dalje se kreću blizu najnižeg nivoa od kraja februara, jer očekivanja o povećanju globalne ponude nastavljaju da ograničavaju upadljiviji oporavak tržišta.

Prema pisanju medija, najmanje osam brodova u vezi sa Japanom napustilo je Ormuski moreuz rutom uz iransku obalu, među kojima je pet supertankera koji mogu da prevoze po dva miliona barela sirove nafte. Istovremeno, saudijska državna naftna kompanija Saudi Aramko snizila je za naredni mesec zvaničnu prodajnu cenu svoje sirove nafte Arab Light za kupce u Aziji za 1,1 dolar po barelu.