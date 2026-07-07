Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je izjavio da želi da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom, a evropskim saveznicima poručio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da povuku svoje trupe iz Evrope.

Kako prenosi Sky News, Tramp je ove izjave dao po dolasku u Ankaru, gde učestvuje na samitu lidera NATO.

Tramp ponovo otvorio pitanje Grenlanda

Govoreći novinarima tokom sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, Tramp je kritikovao Dansku, navodeći da ne ulaže dovoljno u Grenland, koji je deo Kraljevine Danske.

- Danska ne ulaže dovoljno novca kako bi zaista pomogla Grenlandu, ali to je veoma važan deo za Sjedinjene Države i okružen je kineskim i ruskim brodovima - rekao je Tramp.

Američki predsednik ponovio je stav da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država.

- Grenland je, po mom mišljenju, i dalje teritorija koju bi trebalo da kontrolišu Sjedinjene Države, a ne Danska. Kada nisu pristali na to, uprkos svom novcu koji trošimo da ih štitimo od Rusije, a ne moramo da trošimo taj novac, mogli bismo da povučemo sve naše vojnike iz Evrope - izjavio je Tramp.

Kritike Evropi zbog migracija i energetike

Tramp je u obraćanju kritikovao evropske saveznike i zbog njihove migracione i energetske politike.

Kako je naveo, Evropa se značajno promenila u poslednje dve decenije.

- Kao što ste verovatno primetili, Evropa je danas potpuno drugačije mesto nego pre 20 godina. Moraju da budu oprezni kada je reč o imigraciji i energiji. Ako ne budu pažljivi po ta dva pitanja, Evrope više neće biti - poručio je Tramp.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se lideri država članica NATO sastaju u Ankari kako bi razgovarali o bezbednosnim izazovima, jačanju odbrane i budućoj ulozi Alijanse.

Izvor: Sky News