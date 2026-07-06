Da su parlamentarni izbori sprovedeni početkom jula, HDZ bi i dalje bio prvi izbor sa 27 posto podrške, uprkos vidljivom padu u poslednja tri meseca. Isti trend beleži i najjača opoziciona stranka, SDP, koja je sada na 21,5 posto.

Na trećem mestu je Možemo! sa 12,2 posto, što predstavlja blagi rast u odnosu na prošli mesec. Rast beleži i Most, koji je dostigao gotovo osam posto podrške.

Daleko ispod sa podrškom od oko 2,2 odsto je Domovinski pokret - partner HDZ-a u aktuelnoj vlasti. Udeo neodlučnih birača je gotovo 17 posto.

Predsednik Hrvatske, Zoran Milanović ima podršku od gotovo 25 posto, što je blagi pad u odnosu na prethodni mesec, a sa značajno manje procenata sledi ga Plenković.

Plenković je, međutim, prvi na listi najnegativnijih političara sa 343 odsto, a sledi ga Milanović sa12,5 posto.

Istraživanje je sprovedeno u atmosferi sukoba na relaciji Pantovčak - Banski dvori, ali i za vreme usporavanja inflacije, zahuktale turističke sezone i Svetskog prvenstva u fudbalu, prenosi Net.hr.

Istraživanje je sprovedeno na 1.000 ispitanika od 30. juna do 2. jula.

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