Uhapšen je Danijel Trninić (42), muškarac koji je u subotu na parkingu u Čakovcu pucao i teško ranio dvojicu muškaraca.

Kako je saopštila Policijska uprava Međimurska, Trninić se sumnjiči za izvršenje krivičnih dela pokušaja ubistva, kao i dovođenja u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom.

Za Trninićem je od subote trajala policijska potraga, a sumnjalo se i da je pobegao u Bosnu i Hercegovinu. Trninić, rođen u Sisku, sa prijavljenim prebivalištem na području Varaždinske županije, odranije je dobro poznat hrvatskoj i policiji Bosne i Hercegovine, piše index.

Pre šest godina uhapšen je u BiH u akciji „Unikat“ zajedno sa još dve osobe. U napuštenoj fabričkoj hali uzgajao je i prodavao marihuanu, a posedovao je i ilegalno oružje, piše Index.

Zbog toga je osuđen na pet i po godina zatvora. Kako se nezvanično saznaje, trećinu kazne odslužio je u Bosni i Hercegovini, nakon čega je, kao hrvatski državljanin, zatražio premeštaj u Hrvatsku, gde je ostatak kazne izdržao u zatvoru u Lepoglavi. Ni nakon izlaska iz zatvora nije prestao sa kriminalnim aktivnostima, a varaždinskoj policiji poznat je i po privrednim prevarama.

Prema nezvaničnim informacijama, povod sukoba ispred ugostiteljskog objekta u Čakovcu bila je droga. Dvojica ranjenih muškaraca nalaze se u Županijskoj bolnici u Čakovcu, gde su u stabilnom stanju i van životne opasnosti. Policija je sa njima obavila prve razgovore, ali će ih zvanično ispitati tek kada im se zdravstveno stanje poboljša.

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