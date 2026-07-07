Pevač narodne muzike, Andrija Bajić (89) preminuo je danas, 7. jula, na VMA-a, usled teške bolesti.

Pre nekoliko nedelja doživeo je moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije ponovo pogoršalo.

Nekoliko dana proveo je u bolnici dok su mu se doktori borili za život, a spasa, nažalost, nije bilo.

Andrija Bajić je poslednjih 15 godina proveo u ljubavnom odnosu sa pevačicom Svetlanom Malom Canom, sa kojom je živeo u Devojačkom bunaru.

U njegovom domu danas su se okupile komšije i prijatelji, koji su zapalili sveću na mestu gde je Andrija provodio najviše vremena.

Komšinica Sretenka otkrila je šta se dešavalo u Devojačkom bunaru protekle noći, u trenucima dok se pevač borio za život.

- Oči nisam mogla da sklopim sinoć koliko su sva tri psa lajala. I Cana i ja smo više puta izlazile da vidimo šta se dešava, ali nikoga nije bilo. Odmah sam se uplašila, jer nikada nisu tako reagovali - rekla je komšinica, pa otkrila da su nakon toga saznali da je Andrija preminuo.

- I, evo, šta da vam kažem, danas me je pozvala Cana i rekla: "Umro je moj Andrija, nema ga više…" U sekundi me je preseklo! Ne mogu da verujem - rekla je prva komšinica.

Ovde je živeo Andrija Bajić

Mesto gde je Andrija Bajić živeo sa svojom suprugom Canom je isečeno od grada i buke, a do njihove kuće se dolazi starim, zemljanim putem.

Oko porodičnog doma je zelenilo i pustoš, nema mnogo kuća u komšiluku.

Alo/Telegraf

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