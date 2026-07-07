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Radnik Mekdonaldsa slučajno upucao devojčicu (11) u glavu! Pojavio se snimak užasa - Usledio neverovatan šok i za lekare

Radnik Mekdonaldsa slučajno je upucao devojčicu (11) u glavu tokom vatrenog obračuna ispred restorana

 
Autor:  Milica Krstić
07.07.2026.11:36
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Radnik Mekdonaldsa slučajno upucao devojčicu (11) u glavu! Pojavio se snimak užasa - Usledio neverovatan šok i za lekare
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Devojčicu Doru (11) slučajno je upucao u glavu radnik restorana Mekdonalds na Floridi dok je njena porodica preuzimala svoju porudžbinu.

Dora Belen Rivera sedela je u automobilu parkiranom ispred restorana čekajući hranu, kada je metak doleteo niotkud. Njen otac pogođen je u kuk, dok je njeno dvoje braće i sestara, starosti dve i pet godina, prošlo bez povreda u ovoj drami.

Nakon napada, Dora je hitno prebačena u bolnicu gde je operisana po hitnom postupku. Lekari nisu uspeli da uklone metak, navodi se na stranici GoFundMe koju je pokrenula porodica.

Upucana devojčica ispred Meka

Porodica nije bila meta napada

U međuvremenu je otkriveno da porodica nije bila namerna meta zaposlenog Ralfa N-Kosi Blua Trećeg, koji je pucao u nekoga ko je trčao ka njemu dok je išao na svoju smenu. Ovaj osamnaestogodišnjak je navodno zapucao nakon što je ušao u sukob na parkingu.

On je u međuvremenu optužen za dve tačke za teško nanošenje telesnih povreda smrtonosnim oružjem i dve tačke za težak napad smrtonosnim oružjem bez namere da ubije.

Vlasnik Mekdonaldsa u Halandejl Biču naveo je u saopštenju:

"Osoba za koju je prijavljeno da je umešana više nije zaposlena u našoj organizaciji. Očajni smo zbog pucnjave koja se dogodila ispred našeg restorana proteklog vikenda. Naše misli su sa povređenim ocem i njegovom mlađom ćerkom, kao i sa njihovom porodicom u ovom teškom trenutku".

Upucana devojčica

Detalji iz izveštaja o hapšenju

Izveštaj o hapšenju do kojeg je došao NBC Miami navodi da su nepoznate osobe došle u ovaj lanac brze hrane dva dana ranije tražeći radnika Blua - koji se tada krio u zadnjem delu objekta.

Snimak sa sigurnosnih kamera na dan incidenta prikazuje muškarca koji trči za Bluom i krije se sa druge strane SUV vozila u kojem su sedeli Dora i njen otac. Nakon toga se vidi kako Blue podiže oružje i puca.

"Osećam se kao da sam dobila drugu šansu"

Devojčica je, srećom, preživela napad, što je šokiralo i lekare ozbirom da nisu uspeli da joj izvade metak iz glave. Govoreći prvi put nakon operacije, izrazila je zahvalnost hitnim službama koje su pomogle da joj se spase život.

"Hvala vam na svemu. Hvala policiji. Hvala vatrogascima. Hvala lekarima. Osećam se kao da sam dobila drugu šansu", rekla je ona.

Lekari kažu da je pred ovom jedanaestogodišnjakinjom dug put i da će morati da nastavi sa terapijom. Njen otac je otpušten iz bolnice, ali je izjavio da je cela porodica duboko istraumirana ovim strašnim događajem.

(Alo.rs/Sun)

 

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