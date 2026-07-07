Francuska i Sirija potpisale su danas u Damasku više sporazuma, uključujući pismo o namerama kojim je predviđeno vraćanje 51 miliona evra zaplenjene imovine Rifata el Asada, strica svrgnutog sirijskog predsednika Bašara el Asada.

Predsednik Francuske Emanuel Makron je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa sirijskim predsednikom Ahmedom el Šarom, rekao da će više od 50 miliona evra, zaplenjenih u Francuskoj u postupcima protiv nezakonito stečene imovine porodice Asad, biti vraćeno sirijskom narodu.

"Više od 50 miliona evra zaplenjene nezakonito stečene imovine porodice bivšeg diktatora biće vraćeno sirijskom narodu radi finansiranja konkretnih razvojnih projekata u zemlji", rekao je Makron, preneo je Figaro.

Pismo o namerama, koje su potpisali ministri spoljnih poslova Francuske i Sirije, precizira da je reč o iznosu od 51 milion evra. Rifat el Asad, koji je preminuo početkom 2026. godine u egzilu u 88. godini, bio je poznat pod nadimkom "Kasapin iz Hame" zbog svoje uloge u gušenju pobune Muslimanskog bratstva u sirijskom gradu Hami 1982. godine.

Nakon neuspelog pokušaja državnog udara 1984. godine napustio je Siriju i otišao u Švajcarsku, a potom u Francusku, gde je decenijama živeo u egzilu. Iako se predstavljao kao protivnik Bašara el Asada, u Francuskoj je proveo 37 godina, da bi se 2021. vratio u Siriju kako bi izbegao izdržavanje četvorogodišnje zatvorske kazne na koju je u Francuskoj osuđen zbog pranja novca u okviru organizovane grupe i pronevere sirijskih državnih sredstava.